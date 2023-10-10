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Сегодня, 11:13

Шалимов: «Спартаку» нужна фигура, которая бы устроила проверку Абаскалю»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о будущем «Спартака».

«Что будет дальше у «Спартака»? Я вижу, что Олег Малышев занимается в целом клубным хозяйством, Эшуорт молчит, а в итоге мы видим, что команда теряет очки, играет все хуже, а футболисты не играют в силу своего потенциала. Клубу нужна фигура, которая бы устроила аудит, проверку Абаскалю — что он делает с командой, как тренирует. Ситуацию надо переводить в нормальное русло, потому что вопросов очень много и нельзя все отдавать на откуп одного лицу. «Спартак» не убирает соперника со стороны силы, нет крупных побед, все на тоненького. Четыре поражения в 11 турах. Чтобы чувствовать себя уверенно, нужна выстроенная позиционная атака, которой нет. Не надо идти в блуд, и просто менять тренера. Хотелось бы проанализировать то, что случилось при Абаскале в этот год и сделать выводы», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-spartaku-nuzhna-figura-kotoraya-by-ustroila-proverku-abaskalyu/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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