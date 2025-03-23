Полузащитник «Зенита» Ерохин: «Мы не можем позволить себе ошибаться»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

— В любом случае, поражения — сродни катастрофе для нас. Проигрывать мы не любим, тем более в принципиальных матчах. Нужно больше работать, верить и стараться. Сейчас такая ситуация в таблице, что все в наших руках. Нужно не терять очки, не совершать ошибки и будем верить, что борьба еще впереди.

— В РПЛ осталось сыграть девять туров. Можно ли сказать, что это девять финалов?

— У нас есть время подготовиться и поработать над теми ошибками, которые мы совершили в последних матчах. Для борьбы за лидерство мы не можем позволить себе ошибаться, — сказал Ерохин «СЭ».

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же у «Спартака», который опережает петербуржцев по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.