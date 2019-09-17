Александр Егоров: «За фол на Крыховяке должны были удалить игрока «Сочи», у Чорлуки рука находилась в естественном положении»
16:13
Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров объяснил спорные эпизоды в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1).
— На 3-й минуте арбитр должен был назначить пенальти за фол на Крыховяке и показать красную карточку игроку «Сочи», — сказал Егоров. — Что касается инцидента с Чорлукой, арбитр поступил правильно, потому что рука находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)
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