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Александр Егоров: «За фол на Крыховяке должны были удалить игрока «Сочи», у Чорлуки рука находилась в естественном положении»

16:13
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Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров объяснил спорные эпизоды в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1).

— На 3-й минуте арбитр должен был назначить пенальти за фол на Крыховяке и показать красную карточку игроку «Сочи», — сказал Егоров. — Что касается инцидента с Чорлукой, арбитр поступил правильно, потому что рука находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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