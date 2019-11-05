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Александр Егоров — о судействе игры «Зенит» — ЦСКА: «Негатив возник из-за того, что некоторые эпизоды выставлены не в том свете»

13:32
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова.

2&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:1. 51-я минута. Яка Бийол (слева) против Артема Дзюбы&nbsp;&mdash; за&nbsp;этот фол хавбек армейцев получил первое предупреждение.Удален Бийол, не удален Азмун. Как судил в Петербурге арбитр Вилков?

— Вилков провел хороший матч, — сказал Егоров. — Негатив возник из-за того, что некоторые эпизоды выставлены немного не в том свете. В таких играх грань очень тонка, только арбитр на поле чувствует, когда показывать карточки. Уверяю вас, вопросов к Михаилу по эпизоду с Бийолом не возникло бы, если бы тот свистнул фол на Бийоле сразу. (Иван Торопцев)

Александр Егоров: «Вилков должен был показывать Азмуну желтую карточку за фол на Облякове» //
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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