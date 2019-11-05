Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова.

— Вилков провел хороший матч, — сказал Егоров. — Негатив возник из-за того, что некоторые эпизоды выставлены немного не в том свете. В таких играх грань очень тонка, только арбитр на поле чувствует, когда показывать карточки. Уверяю вас, вопросов к Михаилу по эпизоду с Бийолом не возникло бы, если бы тот свистнул фол на Бийоле сразу. (Иван Торопцев)

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