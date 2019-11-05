Александр Егоров: «Вилков должен был показывать Азмуну желтую карточку за фол на Облякове»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1) Михаил Вилков не наказал красной карточкой форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна. На 7-й минуте встречи иранец нанес полузащитнику армейцев Ивану Облякову удар шипами по икроножной мышце, но избежал санкций от арбитра.

— Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления. Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру. (Иван Торопцев)

?? Вы долго этого ждали...



?? Александр Егоров объяснил, почему Вилков не показал красную карточку Азмунуhttps://t.co/uzS6Vbw17o pic.twitter.com/EbjjTdpMcR — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 5, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр