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Александр Егоров: «Вилков должен был показывать Азмуну желтую карточку за фол на Облякове»

13:15
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1) Михаил Вилков не наказал красной карточкой форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна. На 7-й минуте встречи иранец нанес полузащитнику армейцев Ивану Облякову удар шипами по икроножной мышце, но избежал санкций от арбитра.

— Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления. Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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