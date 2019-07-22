Александр Егоров признал ошибку Кирилла Левникова в матче "Ростов" - "Спартак". Теперь его работу оценит отец

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с фолом Зелимхана Бакаева в матче 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" (2:2), за которое арбитр Кирилл Левников должен был удалять футболиста красно-белых.

– Сегодня мы не узнаем решение по Кириллу Левникову?

– Я никогда не говорю об оценках. Мое мнение – что касается процедуры, я уже объяснил. Пришло письмо из клуба "Ростов", которое мы направим в комиссию (экспертную комиссию возглавляет Николай Левников, отец Кирилла Левникова. – Прим. "СЭ")

– Ваше мнение по поводу эпизодов? Была ли вторая желтая карточка у Бакаева? Правильно ли сделал судья, что не удалил его?

– Мое мнение по этой ситуации – в данной ситуации нужно было показать желтую карточку. Поскольку у него уже была карточка, нужно было показывать красную. На мой взгляд, Кирилл ошибся. (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)

Левников не удалил спартаковца. Красно-белым везет с судейством