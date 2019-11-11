Позиция Егорова: Ари не следовало показывать красную карточку за фол на Крыховяке

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему нападающий «Краснодара» Ари не был наказан красной карточкой за фол на полузащитнике «Локомотива» Гжегоже Крыховяке, в результате которого поляк получил повреждение и покинул стадион на машине «скорой помощи».

— Да, это был жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия для красной карточки, — сказал Егоров. — От всей души желаю Крыховяку выздоровления, но в спорте случаются такие моменты. Агрессии, грубости не было, произошел жесткий контакт. Ари не следовало (Иван Торопцев)

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