РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Позиция Егорова: Ари не следовало показывать красную карточку за фол на Крыховяке

13:56
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему нападающий «Краснодара» Ари не был наказан красной карточкой за фол на полузащитнике «Локомотива» Гжегоже Крыховяке, в результате которого поляк получил повреждение и покинул стадион на машине «скорой помощи».

— Да, это был жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия для красной карточки, — сказал Егоров. — От всей души желаю Крыховяку выздоровления, но в спорте случаются такие моменты. Агрессии, грубости не было, произошел жесткий контакт. Ари не следовало (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 25887
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир