Александр Дюков: «Считаю, что тренерской школы у нас в настоящий момент нет»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о состоянии тренерской школы в России.

«Может быть, я ошибаюсь, но выскажу свое мнение. Считаю, что тренерской школы у нас в настоящий момент нет. У нас есть наши российские тренеры. Если говорить о школе как о некоем институте — не важно, в каком виде деятельности, — она предполагает наличие какого-то количества последователей тех или иных идей, подходов, философии, убеждений и принципов. Соответственно, дальше уже идет процесс творческого развития этих идей и принципов, идет конкуренция. В результате взаимодополняющее развитие приводит к новым идеям. Если говорить о наших тренерах — у нас есть много хороших российских тренеров, но я не вижу, чтобы они действовали и верили в какую-то одну философию. Можно говорить о немецкой тренерской школе, итальянской, в свое время была советская школа, которая влияла на тренерские мысли по всему миру. Безусловно, нам наша российская школа тренеров нужна, и ее нужно создавать.

Что делаем мы? Мы создали Академию Российского футбольного союза, в рамках которой разработаны десятки программ для подготовки специалистов. После создания академии мы начали разрабатывать новые образовательные программы для тренеров. Сейчас эта работа, по сути, завершена — это программа с новым контентом, которая отражает современные тенденции в футболе. С сентября мы начнем преподавание для наших тренеров по этим новым программам. Начнем с лицензий Pro и A, а дальше уже добавим другие лицензии. Для того чтобы не терять времени, в прошлом году для наших тренеров мы проводили систему семинаров, классов для обмена мнением с участием ведущих иностранных специалистов. К сожалению, тогда не удалось это провести офлайн из-за пандемии, но этот процесс мы продолжим», — сказал Дюков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».