Глава РФС Дюков высказался о роли агентов в российском футболе

Президент РФС Александр Дюков высказался о роли агентов в российском футболе.

«Безусловно, они влияют на футбол. Наш футбол настолько агентский, как и в Европе. Агенты — легитимные субъекты футбола. Конечно, их влияние может быть как негативным, так и положительным. Нам хотелось бы, чтобы они в своей работе сделали фокус на долгосрочное планирование и развитие карьеры игрока — меньше действовали по принципу здесь и сейчас. Что мы делаем? Не могу сказать, что это реформы, но определенные изменения в регулировании агентской деятельности мы проводим. Был принят новый регламент, в рамках которого мы увеличиваем конкуренцию среди агентов, при этом обязательной становится сдача экзамена, вводятся обязательные качественные требования к агентам. В рамках Академии РФС мы также подготавливаем программу, которая позволяла бы агентам повышать свою квалификацию. Очень важно знание правового поля для родителей молодых игроков, знать, каким образом общаться с агентами, что является законным. Мы повысили возрастной ценз для молодых игроков, которые могут подписывать контракт с агентами, с 14 до 16 лет. В ближайшее время планируется образовать ряд мероприятий, которые повысят прозрачность и качество действий агентов. Главная цель — создавать дополнительную стоимость футболистов, развивать и способствовать их прогрессу», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».