Александр Дюков: «Лимит на легионеров у нас меняется очень часто»

Президент РФС Александр Дюков высказался о частых изменениях лимита на легионеров в чемпионате России.

— В ваших больших интервью, подводящих итоги, часто можно встретить фразу про долгий горизонт планирования. У нас принята стратегия до 2030 года, но тем не менее приходится что-то менять, глядя на рейтинги и выступления сборной. Как быть с этим?

— Что касается стратегических документов, мы ими руководствуемся. Я считаю, что важная стратегия программы та, которая позволяет тебе долгосрочно планировать твою деятельность. У нас есть стратегия развития до 2030 года.

Также у нас есть долгосрочные программы по развитию детско-юношеского футбола, у нас есть четырехсторонние соглашения с регионами, которые позволяют нам синхронизировать наши действия по развитию футбола в регионах, эти соглашения действуют до 2024 года. Формат чемпионата уже давно не менялся, поэтому нельзя говорить, что мы постоянно проводим изменения. Если говорить о лимите на легионеров — да, это так. Лимит на легионеров у нас меняется очень часто, последние изменения были всего полтора года назад. Сейчас идет второй сезон, я искренне считаю — хотя, наверное, рано делать выводы, — что из всех лимитов на легионеров тот лимит, который действует сейчас, наверное, наиболее оптимальный и наиболее эффективный, но в данном случае, когда мы говорим о лимите на легионеров, мы применяли один и тот же подход, просто двигая джойстик на какой-то шкале, принципиально ничего не меняя. То, что мы предлагаем сейчас, это явно новый подход к регулированию присутствия легионеров у нас, в российском чемпионате, — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».