Дюков — о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение и позицию клубов»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящей встрече клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.



«Министр знает мнение клубов. Не сомневаюсь в том, что министерство учтет мнение и позицию клубов», — сказал Дюков «СЭ».



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».