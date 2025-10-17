Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 октября 2025, 09:00

Экс-защитник ЦСКА Мох рассказал, как сорвался договорняк с участием армейцев

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Андрей Мох (третий справа в верхнем ряду).
Фото Личный архив

Бывший защитник ЦСКА Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как армейцы собирались сдать матч «Гурии» в 1988 году:

— Мне стыдно перед Сергеем Шапошниковым. Я же был один из инициаторов сдачи игры «Гурии» в 1988-м.

— О, знаменитая история.

— Я невоцерковленный, но в храм периодически захожу. Ставлю свечки за упокой не только родных и друзей, но и Сергея Иосифовича. Вспоминаю его добрым словом, благодарю. Именно он взял меня в ЦСКА пацаненком, затем из «Карпат» вытащил. Все не было случая публично перед ним извиниться, так сделаю это сейчас через «СЭ».

— Теперь о «Гурии».

— Ей для выхода в высшую лигу нужна была победа. А у нас после поражения от «Ростсельмаша» шансов не осталось. Грузины зашли с двух сторон: через меня и Масалитина. Предложили сумасшедшие бабки — по 5 тысяч рублей. Каждому!

— Новые «Жигули» тогда стоили около восьми.

— Да! На квартире у Масалитина собралась основная обойма. В этой ситуации многое зависело от Валеры Глушакова — нашего капитана. В свое время Морозов не по делу обвинил его в сдаче. Просто начал избавляться от ветеранов и искал повод, чтобы Валеру убрать. Тот перешел в ростовский СКА, откуда в 1988-м его вернул как раз Шапошников.

— Что на сходке сказал Глушаков?

— Он был не за, но и не против. Остальные рассуждали в том же ключе. В конце концов решили: соглашаемся! Не знали трое.

— Разве? Процитируем Дмитрия Кузнецова: «Грузины привезли бабки на команду, а наши товарищи раздали всем, кроме меня и Корнеева. Когда делили, кто-то брякнул: «Этим не надо, не возьмут».

— Еще Галямин не знал. Он у нас был комсоргом, кандидатом в члены КПСС. Про Кузнецова тоже сказали: парень принципиальный, мараться не станет. А Корнеев — богемный. Тусовался с артистами, музыкантами. Опасались, что кому-то из них сболтнет. Перед матчем шепнули человечку из «Гурии»: «Не в курсе второй номер, пятый и седьмой». Меня Шапошников в старте не выпустил. Но на 20-й минуте сломался Колотовкин, и я вышел на замену.

— ЦСКА к тому моменту уже повел?

— Да, а к перерыву Корнеев сделал хет-трик! «Гурия» один еле-еле запихнула. Наша защита расступалась, вратарь отбивал перед собой, мяч метался по штрафной, но грузины даже попасть по нему не могли. Накануне всю ночь в гостинице куролесили.

— Были уверены, что победа в кармане.

— Ну да. По дороге на второй тайм тихонько переговариваемся между собой: эти никакие, не позориться же нам и в свои забивать. Значит, все отменяется. Масалитин еще два им воткнул, убегая, как от стоячих.

— Подходим к самому интересному. Звучит финальный свисток, и?

— По лестнице спускаемся к раздевалке, грузины голосят: «Эй, что за дела?! А бабки?!» Кузнецов, зацепив краем уха последнее слово, со смехом отвечает: «Так дали бы, и все было бы в порядке». А в 1992-м, играя с ним, Корнеевым и Галяминым за «Эспаньол», вспомнили тот матч, и я рассказал, что ему предшествовало.

— Как отреагировали?

— Очень спокойно. Думаю, они уже все знали. Ну а я счастлив, что ЦСКА выиграл и мы ни копейки не получили. Не замарались.

— «Гурии» деньги вернули?

— Разумеется. Собрали с пацанов и отвезли.

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Мох
Читайте также
Семаку уже порочат очередное чемпионство после шоу от Глушенкова и Соболева, а впереди — усиление или потеря лидеров. Что происходит с «Зенитом»
Пять человек погибли при атаке БПЛА на Московскую область
Что произошло за ночь 4 августа. Главное
Участник СВО из Якутии Виктор Софронов стал Героем России
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже
Сборная Новой Зеландии отказалась играть с Россией на турнире по футзалу
Популярное видео
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дюков — о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение и позицию клубов»

Черчесов: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35 миллионов, то Садулаев чем хуже?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости