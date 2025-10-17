Экс-защитник ЦСКА Мох рассказал, как сорвался договорняк с участием армейцев

Бывший защитник ЦСКА Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как армейцы собирались сдать матч «Гурии» в 1988 году:

— Мне стыдно перед Сергеем Шапошниковым. Я же был один из инициаторов сдачи игры «Гурии» в 1988-м.

— О, знаменитая история.

— Я невоцерковленный, но в храм периодически захожу. Ставлю свечки за упокой не только родных и друзей, но и Сергея Иосифовича. Вспоминаю его добрым словом, благодарю. Именно он взял меня в ЦСКА пацаненком, затем из «Карпат» вытащил. Все не было случая публично перед ним извиниться, так сделаю это сейчас через «СЭ».

— Теперь о «Гурии».

— Ей для выхода в высшую лигу нужна была победа. А у нас после поражения от «Ростсельмаша» шансов не осталось. Грузины зашли с двух сторон: через меня и Масалитина. Предложили сумасшедшие бабки — по 5 тысяч рублей. Каждому!

— Новые «Жигули» тогда стоили около восьми.

— Да! На квартире у Масалитина собралась основная обойма. В этой ситуации многое зависело от Валеры Глушакова — нашего капитана. В свое время Морозов не по делу обвинил его в сдаче. Просто начал избавляться от ветеранов и искал повод, чтобы Валеру убрать. Тот перешел в ростовский СКА, откуда в 1988-м его вернул как раз Шапошников.

— Что на сходке сказал Глушаков?

— Он был не за, но и не против. Остальные рассуждали в том же ключе. В конце концов решили: соглашаемся! Не знали трое.

— Разве? Процитируем Дмитрия Кузнецова: «Грузины привезли бабки на команду, а наши товарищи раздали всем, кроме меня и Корнеева. Когда делили, кто-то брякнул: «Этим не надо, не возьмут».

— Еще Галямин не знал. Он у нас был комсоргом, кандидатом в члены КПСС. Про Кузнецова тоже сказали: парень принципиальный, мараться не станет. А Корнеев — богемный. Тусовался с артистами, музыкантами. Опасались, что кому-то из них сболтнет. Перед матчем шепнули человечку из «Гурии»: «Не в курсе второй номер, пятый и седьмой». Меня Шапошников в старте не выпустил. Но на 20-й минуте сломался Колотовкин, и я вышел на замену.

— ЦСКА к тому моменту уже повел?

— Да, а к перерыву Корнеев сделал хет-трик! «Гурия» один еле-еле запихнула. Наша защита расступалась, вратарь отбивал перед собой, мяч метался по штрафной, но грузины даже попасть по нему не могли. Накануне всю ночь в гостинице куролесили.

— Были уверены, что победа в кармане.

— Ну да. По дороге на второй тайм тихонько переговариваемся между собой: эти никакие, не позориться же нам и в свои забивать. Значит, все отменяется. Масалитин еще два им воткнул, убегая, как от стоячих.

— Подходим к самому интересному. Звучит финальный свисток, и?

— По лестнице спускаемся к раздевалке, грузины голосят: «Эй, что за дела?! А бабки?!» Кузнецов, зацепив краем уха последнее слово, со смехом отвечает: «Так дали бы, и все было бы в порядке». А в 1992-м, играя с ним, Корнеевым и Галяминым за «Эспаньол», вспомнили тот матч, и я рассказал, что ему предшествовало.

— Как отреагировали?

— Очень спокойно. Думаю, они уже все знали. Ну а я счастлив, что ЦСКА выиграл и мы ни копейки не получили. Не замарались.

— «Гурии» деньги вернули?

— Разумеется. Собрали с пацанов и отвезли.