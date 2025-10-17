Экс-защитник ЦСКА Мох рассказал, как сорвался договорняк с участием армейцев
Бывший защитник ЦСКА Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как армейцы собирались сдать матч «Гурии» в 1988 году:
— Мне стыдно перед Сергеем Шапошниковым. Я же был один из инициаторов сдачи игры «Гурии» в 1988-м.
— О, знаменитая история.
— Я невоцерковленный, но в храм периодически захожу. Ставлю свечки за упокой не только родных и друзей, но и Сергея Иосифовича. Вспоминаю его добрым словом, благодарю. Именно он взял меня в ЦСКА пацаненком, затем из «Карпат» вытащил. Все не было случая публично перед ним извиниться, так сделаю это сейчас через «СЭ».
— Теперь о «Гурии».
— Ей для выхода в высшую лигу нужна была победа. А у нас после поражения от «Ростсельмаша» шансов не осталось. Грузины зашли с двух сторон: через меня и Масалитина. Предложили сумасшедшие бабки — по 5 тысяч рублей. Каждому!
— Новые «Жигули» тогда стоили около восьми.
— Да! На квартире у Масалитина собралась основная обойма. В этой ситуации многое зависело от Валеры Глушакова — нашего капитана. В свое время Морозов не по делу обвинил его в сдаче. Просто начал избавляться от ветеранов и искал повод, чтобы Валеру убрать. Тот перешел в ростовский СКА, откуда в 1988-м его вернул как раз Шапошников.
— Что на сходке сказал Глушаков?
— Он был не за, но и не против. Остальные рассуждали в том же ключе. В конце концов решили: соглашаемся! Не знали трое.
— Разве? Процитируем Дмитрия Кузнецова: «Грузины привезли бабки на команду, а наши товарищи раздали всем, кроме меня и Корнеева. Когда делили, кто-то брякнул: «Этим не надо, не возьмут».
— Еще Галямин не знал. Он у нас был комсоргом, кандидатом в члены КПСС. Про Кузнецова тоже сказали: парень принципиальный, мараться не станет. А Корнеев — богемный. Тусовался с артистами, музыкантами. Опасались, что кому-то из них сболтнет. Перед матчем шепнули человечку из «Гурии»: «Не в курсе второй номер, пятый и седьмой». Меня Шапошников в старте не выпустил. Но на 20-й минуте сломался Колотовкин, и я вышел на замену.
— ЦСКА к тому моменту уже повел?
— Да, а к перерыву Корнеев сделал хет-трик! «Гурия» один еле-еле запихнула. Наша защита расступалась, вратарь отбивал перед собой, мяч метался по штрафной, но грузины даже попасть по нему не могли. Накануне всю ночь в гостинице куролесили.
— Были уверены, что победа в кармане.
— Ну да. По дороге на второй тайм тихонько переговариваемся между собой: эти никакие, не позориться же нам и в свои забивать. Значит, все отменяется. Масалитин еще два им воткнул, убегая, как от стоячих.
— Подходим к самому интересному. Звучит финальный свисток, и?
— По лестнице спускаемся к раздевалке, грузины голосят: «Эй, что за дела?! А бабки?!» Кузнецов, зацепив краем уха последнее слово, со смехом отвечает: «Так дали бы, и все было бы в порядке». А в 1992-м, играя с ним, Корнеевым и Галяминым за «Эспаньол», вспомнили тот матч, и я рассказал, что ему предшествовало.
— Как отреагировали?
— Очень спокойно. Думаю, они уже все знали. Ну а я счастлив, что ЦСКА выиграл и мы ни копейки не получили. Не замарались.
— «Гурии» деньги вернули?
— Разумеется. Собрали с пацанов и отвезли.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0