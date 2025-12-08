Добровинский о судействе в дерби: «Специально нарисованные линии, чтобы закрыть ногу. Отвратительно, нагло, омерзительно»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» раскритиковал судейство в матче 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и бело-голубыми (1:1).

«Мне очень понравилась игра со «Спартаком», но у нас забрали победу на глазах у всех. Это было нагло, противно. Специально нарисованная линия, чтобы закрыть ногу при просмотре повтора. Это было отвратительно, просто омерзительно. Нет слов. Была чистая победа над «Спартаком». Но как апофеоз этого года — это гол имени Валерия Карпина, который привез Осипенко. Нужно смотреть в будущее, у нас есть задача подняться в восьмерку. Надо бороться и в Кубке России, за трофей», — сказал Добровинский «СЭ».

Игра команд прошла 6 декабря на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина на 6-й минуте был отменен из-за офсайда.