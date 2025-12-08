Колосков считает Кордобу лучшим футболистом первой части сезона РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

«На мой взгляд, лучший футболист — Кордоба. Он вносит решающий вклад в достижения «Краснодара», — цитирует Колоскова ТАСС.

В этом сезоне на счету 32-летнего колумбийца 16 матчей в чемпионате России, в которых он отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

По итогам 18 туров «быки» лидиируют в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Второе место занимает «Зенит» с 39 очками, третьим идет «Локомотив» с 37 очками.