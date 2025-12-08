Сперцян: «У меня никаких предложений из Европы нет»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

— Вы можете покинуть «Краснодар» это зимой?

— Посмотрим, что будет. Перед каждый трансферным окном что-то появляется. У меня никаких предложений из Европы нет, — сказал Сперцян «СЭ».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне 25-летний футболист провел за команду 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.

Контракт Сперцяна с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.