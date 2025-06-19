Алаев — о работе Карпина в «Динамо» и в сборной: «Для РПЛ хорошо, что он есть в лиге»

Президент РПЛ Александр Алаев не считает, что совмещение Валерием Карпиным постов в сборной России и в московском «Динамо» негативно скажется на работе специалиста.

«Знаю, что много разговоров о совмещении, много есть минусов. Но для лиги хорошо, что Карпин есть в лиге. Конечно, возникает конфликт интересов. Но у меня нет сомнений, что будет все по-спортивному, ничего плохого не будет», — сказал Алаев в кулуарах ПМЭФ.

Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. В феврале 56-летний специалист покинул должность главного тренера «Ростова», а в июне было объявлено о его назначении в «Динамо».