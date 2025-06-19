Алаев: «Единственный вариант — оставить «Пари НН» в РПЛ»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о принятии решения оставить «Пари НН» в чемпионате России.

«Чемпионат должен заканчиваться с финальным свистком судьи. Но сложилась плохая ситуация. Мы, футбольные функционеры, виноваты в этом. Но при этом было очевидно, что единственный вариант — оставить «Пари НН» в РПЛ. Нижегородцы проиграли стыки, но остались — это плохое решение. Нет сильных опасений по «Крыльям Советов». Критических сложностей у клуба нет. Идет трансферная кампания», — заявил Алаев в кулуарах ПМЭФ.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» стал чемпионом России.