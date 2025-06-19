Против владельца «Торпедо» возбудили дело о взятке судье

Против совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело, сообщает РБК-Спорт.

Как утверждает издание, 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Совладельца «Торпедо» и директора клуба подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст. 184 ч.2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет до 7 лет лишения свободы.

По данным источника, дело расследует следственный департамент МВД. Подозреваемых доставили в отделение полиции для проведения следственных действий.

Леонид Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла второе место в Первой лиге и вышла в РПЛ.