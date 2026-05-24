«Акрон» объявил об уходе пяти тренеров

Тренерский штаб «Акрона» покинули пять тренеров. Как сообщает пресс-служба клуба, Мурат Искаков, Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин прекращают работу с командой.

«После игры с «Крыльями» мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова. Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привёл команду к закономерному сохранению прописки в элите. При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей мы завершим сотрудничество», — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора «Акрона» Константина Клюшева.

Калашников, Шайхов и Савченко пришли в «Акрон» в декабре 2023 года вместе с Зауром Тедеевым. Мурат Искаков работал в клубе с октября 2024 года, а Александр Аброскин помогал красно-черным с января текущего года.

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