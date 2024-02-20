Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»

ЦСКА разгромил «Химки» в товарищеском матче — 3:0. Встреча проходила в городе Белек (Турция).

У армейцев во втором тайме голы забили Виктор Давила и Федор Чалов, который оформил дубль.

За ЦСКА дебютировал 19-летний полузащитник Сид Ахмед Айссауи, о переходе которого клуб объявил 20 февраля.

24 февраля ЦСКА проведет товарищеский матч с московским «Динамо». «Химки» 25-го числа сыграют с «Крыльями Советов».

Товарищеский матч

ЦСКА — «Химки» — 3:0 (0:0)

Голы: Чалов, 50 (1:0). Давила, 54 (2:0). Чалов, 59 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Дивеев, Агапов, Виллиан Роша (Лукин, 86), Келлвен (Гайич, 46), Мойзес (Рядно, 86), Зделар (Кисляк, 60), Обляков, Мендес (Айссауи, 84), Чалов (Заболотный, 60), Давила.

«Химки»: Митрюшкин, Терехов, Степанов, Волков, Варатынов, Нетфуллин, Магомедов (Абдуллахи, 60), Хосонов, Берковский (Панченко, 81), Юзепчук (Исаенко, 70), Руденко.

20 февраля. Белек. Стадион «Регнум».