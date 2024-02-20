Экс-игрок «Спартака» Алекс — о Карпине: «Я его обожаю, он особенный. Восхищаюсь им»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини назвал Валерия Карпина особенным тренером. Он также признался, что хотел бы работать вместе со специалистом.

«Его я обожаю, он особенный. Он же сейчас сборную тренирует, так? Карпин говорил мне: «Когда я уйду, ты станешь тренером». Я думаю, если б я остался в «Спартаке» подольше, это и правда могло бы произойти», — заявил футболист в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале.

Футболист также добавил, что восхищен тем, как Карпин умеет общаться.

«Как личностью я им восхищаюсь. Он всегда уверен в том, что делает, что говорит. Восторгаюсь его манерой общаться — он прирожденный победитель», — заявил Алекс.

Бразилец играл за «Спартак» в 2009 году, когда команду возглавлял Карпин. Он завершил карьеру в «Интернасьонале» в январе 2017 года в возрасте 34 лет.

Карпин покинул красно-белых весной 2014 года. На данный момент 55-летний специалист совмещает работу главным тренером в «Ростове» и в сборной России.