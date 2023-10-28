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Сегодня, 14:23

Алдонин не считает «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Несмотря на то, что играют в Москве, сложный матч. «Краснодар» сейчас выглядит очень достойно и занимает первое место по праву. «Краснодар» еще никогда не возглавлял турнирную таблицу, не шел на первом месте, а это для психологии не очень простое время. Поэтому тут еще много будет нюансов. Мне нравится, в какой футбол «Краснодар» играет. У них достаточно молодая команда и в каждой линии есть свои лидеры. По большому счету, я за дополнительную интригу в чемпионате. Мне нравится, что сейчас не как всегда «Зенит» на первом месте. И очень бы хотелось, чтобы Краснодар демонстрировал дальше красивый, яркий и результативный футбол. Есть ли фаворит в этом матче? Да нет, я думаю, что 50/50, потому что у ЦСКА проблемы с составом регулярно. Сейчас еще и Мухин травмирован, который закрывал позицию центрального защитника. Опять нужно наигрывать новые сочетания. Делать это в матче с командой, которая идет на первом месте, это конечно не лучший вариант, потому что можно и получить», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ne-schitaet-krasnodar-favoritom-v-matche-s-cska-299657/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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