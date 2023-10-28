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Сегодня, 14:04

Ковтун считает, что тренером «Спартака» должен быть россиянин причастный к истории клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России и «Спартака» Юрий Ковтун поделился впечатлениями от первых серий фильма «Время «Спартака» и от игры нынешней команды.

«Какие впечатления от «Время «Спартака»? Получилось достойно. Сейчас смотришь и многие вещи понимаешь по-другому. Например, как Бесков не мог раскрыть некоторых игроков, а у Романцева это получилось. Чувствую ли связь «Спартака» Романцева с современным? Сложный вопрос. Была попытка создать совет ветеранов, в который входили Романцев и другие известные спартаковцы. Позыв был такой, чтобы была связь времен. Но, мне кажется, для этого у нынешней команды должен быть российский тренер, который играл за «Спартак» — как Карпин или Черчесов. Тогда эта связь будет. Тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками. Команда начинает проседать именно из-за отношений игрок — тренер. Не могу сказать, что Абаскаль потерял контроль над командой, но нет той связи и взаимопонимания, как в начале. Кто должен стать следующим тренером «Спартака» — Черчесов или Карпин? Кто-то из российских специалистов и желательно причастных к «Спартаку», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-trenerom-spartaka-dolzhen-stat-rossiyanin-zhelatel-no-prichastny-j-k-istorii-kluba/
Юрий Ковтун
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Алдонин не считает «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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