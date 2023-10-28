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Сегодня, 14:51

Камоцци считает, что Джикия может заиграть в Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака».

«Как я и говорил ранее, Джикия — хороший футболист. Но сейчас, наверное, он потерял уверенность, так как не часто играет в «Спартаке». Я думаю, что он вполне сможет заиграть в Италии, почему нет» — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-dzhikiya-sumeet-zaigrat-v-italii-e-to-horoshij-futbolist/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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28.10 14:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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