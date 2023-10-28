Камоцци считает, что Джикия может заиграть в Италии

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака».

«Как я и говорил ранее, Джикия — хороший футболист. Но сейчас, наверное, он потерял уверенность, так как не часто играет в «Спартаке». Я думаю, что он вполне сможет заиграть в Италии, почему нет» — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.