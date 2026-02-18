Альба назвал задачи «Ростова» на весеннюю часть сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

— Какие вы ставите перед собой, перед командой, может быть, задачи на весеннюю часть сезона?

— Как обычно — рассмотреть каждого соперника и попробовать победить в каждом матче. И в чемпионате, и в Кубке, — сказал Альба интервью пресс-службе «Ростова».

«Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 21 очко в 18 турах. Первый матч команды после зимнего перерыва состоится 28 февраля, когда «Ростов» сыграет на выезде с лидирующим «Краснодаром».

Во втором этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России желто-синие 4 марта сыграют дома с махачкалинским «Динамо».