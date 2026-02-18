Хлусевич мог продолжить карьеру в «Локомотиве». Стороны не договорились

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Даниил Хлусевич был предложен «Локомотиву» для подписания в аренду.

Однако стороны не договорились по условиям, железнодорожники отказались от сделки.

24-летний Хлусевич в сезоне-2025/26 провел за «Спартак» 10 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.