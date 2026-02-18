«Локомотив» открыл комбо-продажи билетов на матчи РПЛ с «Пари НН» и «Ахматом»

Игры состоятся на «РЖД Арене» уже менее чем через месяц: нижегородцев «Локо» примет в 19-м туре чемпионата России 28 февраля (начало встречи — 17.00 мск), грозненцев в 20-м туре — 9 марта (16.30).

В связи с этим красно-зеленые подготовили специальное предложение — скидку 20 процентов при покупке от двух билетов на оба матча, сообщает официальный сайт «Локомотива». При этом оно действует до 23 февраля на все секторы, кроме VIP-зон, и применяется автоматически после авторизации. Вместе с тем до 50 процентов от стоимости билетов можно оплатить шпалами программы лояльности «Состав». Обратите внимание: шпалы программы лояльности, начисленные после покупки билетов, активируются в личном кабинете на fclm.ru через 14 календарных дней. В случае возврата билетов, приобретенных в рамках акции, шпалы начислены не будут. Оба матча входят в абонементную программу.