Предполагаемая любовница Мамаева опубликовала положительный тест на беременность
15:46
Модель Ирен Гарсия Морено, в измене с которой футболиста «Ростова» Павла Мамаева обвинила его супруга, Алана Мамаева, опубликовала в сторис своего Instagram фотографию положительного теста на беременность.
На приборе написано Embrazada, что в переводе с испанского языка означает «беременна».
Сторис Ирен Гарсии Морено. Фото Instagram
2 марта супруга Мамаева в соцсети рассказала об измене мужа. 3 марта появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой.
Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.
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