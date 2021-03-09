Предполагаемая любовница Мамаева опубликовала положительный тест на беременность

Модель Ирен Гарсия Морено, в измене с которой футболиста «Ростова» Павла Мамаева обвинила его супруга, Алана Мамаева, опубликовала в сторис своего Instagram фотографию положительного теста на беременность.

На приборе написано Embrazada, что в переводе с испанского языка означает «беременна».

Сторис Ирен Гарсии Морено. Фото Instagram

2 марта супруга Мамаева в соцсети рассказала об измене мужа. 3 марта появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой.

Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.