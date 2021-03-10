Алана Мамаева объявила о разводе с Павлом Мамаевым

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в Instagram, сообщила, что семейная пара решила развестись.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию.

Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Мамаева в Instagram.

2 марта Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене, а 3 марта появились сообщения, что Алана пыталась покончить с собой. Позднее женщина прокомментировала инцидент, заверив, что у нее «все хорошо».