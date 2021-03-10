Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алана Мамаева объявила о разводе с Павлом Мамаевым

21:13
Павел Мамаева и Алана Мамаева. Фото Instagram Instagram Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Павел Мамаева и Алана Мамаева. Фото Instagram
Теги:

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в Instagram, сообщила, что семейная пара решила развестись.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию.

Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Мамаева в Instagram.

2 марта Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене, а 3 марта появились сообщения, что Алана пыталась покончить с собой. Позднее женщина прокомментировала инцидент, заверив, что у нее «все хорошо».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир