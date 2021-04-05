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Ринат Дасаев поздравил Леонида Федуна с юбилеем

12:55
Ринат Дасаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ринат Дасаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поздравил президента красно-белых Леонида Федуна с юбилеем. Сегодня, 5 апреля, Федуну исполнилось 65 лет.

«Поздравляю Леонида Арнольдовича с юбилеем! Хотелось бы пожелать ему самого главного — здоровья. Если будет здоровье, то все остальное придет. Всех благ! Хотелось бы, чтобы было поменьше негативных моментов, а были только позитивные. Будем ждать и надеяться, что «Спартак» будет чемпионом! Я в это верю», — сказал Дасаев «СЭ».

Ранее, 5 апреля, футболисты «Спартака» поздравили Федуна с днем рождения, записав видео из самолета после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2).

(Артем Бухаев)

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