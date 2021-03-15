Предполагаемая любовница Мамаева приедет в Россию. Но ради ток-шоу

Тереза Буэйес, адвокат испанской модели Ирен Гарсии Морено, подтвердил, что его клиентка приедет в Россию. Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обвинила мужа в измене с Ирен Морено и опубликовала ее личные данные.

— Документы по делу Аланы Мамаевой еще не переданы в суд, — цитирует «РБ-Спорт» Буэйес. — Я готовлю бумаги, это довольно кропотливая работа и пока не могу назвать даже примерных сроков.

— На своей странице в Instagram Ирен рассказала подписчикам, что собирается в Россию. Правда?

— Да, но по срокам пока тоже нет определенности. Здесь все зависит от Первого канала, журналисты которого пригласили нас, чтобы сделать интервью. Мы ждем дальнейших действий от них.

— Она едет только на шоу или заедет к Мамаеву?

— Нет! Конечно, нет!

Адвокату задали вопрос о возможной беременности модели, но Тереза Буэйес заявила, что не располагает информацией на этот счет. Также она дала понять, что не собирается обращаться в российские суды по поводу Аланы Мамаевой.

«Алана опубликовала личные данные Ирен, угрожала ей и мы обращаемся в суд в своей стране. Если Алана решит приехать в Испанию, она будет задержана в аэропорту и доставлена в суд, где ей зададут ряд вопросов», — пояснила Буэйес.

2 марта Алана Мамаева обвинила мужа в измене, на следующий день появилась информация о ее попытке суицида. 5 марта она объявила о разводе с футболистом.