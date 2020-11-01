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Алан Дзагоев: «Должны были забивать больше и спокойно заканчивать матч с «Ротором»

18:37
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, признанный лучшим игроком матча 13-го тура против «Ротора» (1:0), поделился впечатлениями от победы.

— Это очень важная победа, ведь мы выходим на чистое первое место, — сказал в эфире «Матч Премьер» Дзагоев. — С одной стороны, хорошо, что выиграли, с другой — должны были заканчивать матч легче. Были моменты, мы могли забивать и второй, и третий. «Ротор» — хорошая команда, надо отдать должное, но мы должны были забивать еще. Забей мы раньше — а в первые 10 минут второго тайма у нас было, насколько помню, 4 момента — было бы легче физически, мы бы потратили меньше психологических сил.

Ротор — ЦСКА

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