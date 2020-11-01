Алан Дзагоев: «Должны были забивать больше и спокойно заканчивать матч с «Ротором»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, признанный лучшим игроком матча 13-го тура против «Ротора» (1:0), поделился впечатлениями от победы.
— Это очень важная победа, ведь мы выходим на чистое первое место, — сказал в эфире «Матч Премьер» Дзагоев. — С одной стороны, хорошо, что выиграли, с другой — должны были заканчивать матч легче. Были моменты, мы могли забивать и второй, и третий. «Ротор» — хорошая команда, надо отдать должное, но мы должны были забивать еще. Забей мы раньше — а в первые 10 минут второго тайма у нас было, насколько помню, 4 момента — было бы легче физически, мы бы потратили меньше психологических сил.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.