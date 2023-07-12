Алаев согласился с Абаскалем, что следующий сезон РПЛ будет более качественным

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ожидания главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля от нового сезона РПЛ.

— Абаскаль вчера сказал, что следующий сезон будет более качественным по уровню футбола. Согласны ли вы?

— У меня такие же ожидания. Мне кажется, что клубы прошли качественную подготовку, все хотят острой борьбы. Понятно, что это интуитивно. Всем хочется интриги. Каждый следующий сезон будет интрига повышаться.

Началось трансферное окно бодро, ярко. В том числе поэтому уверен, что интриге быть на всех эшелонах турнирной таблицы», — сказал Алаев.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2022/23. Команда Сергея Семака набрала 70 очков и на 12 баллов опередила ЦСКА, который финишировал вторым. «Спартак» с 54 очками занял третью строчку в турнирной таблице.