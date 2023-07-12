Петржела: «Дзюба до сих пор играл бы в «Зените», если бы не был скандальным»
Петржела высказался о Дзюбе
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об Артеме Дзюбе.
«В «Зените» отличная атмосфера. Это видно по игре команды. В составе нет игроков, которые притягивает внимание только к себе. Таким был Дзюба. Его уход во многом связан с его тяжелым характером. По игровым качествам Артем доказал, что он в порядке. Дзюба до сих пор играл бы в «Зените», если бы не был скандальным», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы. Он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В январе этого года 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом».
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|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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