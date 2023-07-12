Петржела: «Дзюба до сих пор играл бы в «Зените», если бы не был скандальным»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об Артеме Дзюбе.

«В «Зените» отличная атмосфера. Это видно по игре команды. В составе нет игроков, которые притягивает внимание только к себе. Таким был Дзюба. Его уход во многом связан с его тяжелым характером. По игровым качествам Артем доказал, что он в порядке. Дзюба до сих пор играл бы в «Зените», если бы не был скандальным», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы. Он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В январе этого года 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом».