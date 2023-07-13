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Сегодня, 15:34

Агент Акан прокомментировал возможный переход защитника «Вероны» Гюнтера в «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Эрсин Акан отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера в Россию. Сообщалось, что футболист перейдет в «Краснодар».

«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Это хороший клуб, посмотрим, все может быть», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Верона
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