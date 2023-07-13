Агент Акан прокомментировал возможный переход защитника «Вероны» Гюнтера в «Краснодар»
Футбольный агент Эрсин Акан отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера в Россию. Сообщалось, что футболист перейдет в «Краснодар».
«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Это хороший клуб, посмотрим, все может быть», — цитирует агента «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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