Мостовой назвал Дзюбу лучшим нападающим в РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучшего российского нападающего РПЛ.

«Лучший российский нападающий в РПЛ — Артем Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал. Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведет новый сезон. Свои 10 он точно забьет. Класс у него остался», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В минувшем сезоне РПЛ 34-летний Артем Дзюба провел 11 матчей за «Локомотив», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.