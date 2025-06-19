Алаев: «Рад, что у нас новый чемпион»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что следующий сезон чемпионата России будет еще интереснее.

«Хотелось бы еще раз поздравить «Краснодар», Галицкого, Хашига. Рад, что у нас новый чемпион. Победитель определился в последнем туре. Нет сомнений, что следующий сезон будет еще интереснее», — заявил Алаев в кулуарах ПМЭФ.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» стал чемпионом России.