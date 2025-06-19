Алаев: «Рад, что у нас новый чемпион»
Президент РПЛ Александр Алаев считает, что следующий сезон чемпионата России будет еще интереснее.
«Хотелось бы еще раз поздравить «Краснодар», Галицкого, Хашига. Рад, что у нас новый чемпион. Победитель определился в последнем туре. Нет сомнений, что следующий сезон будет еще интереснее», — заявил Алаев в кулуарах ПМЭФ.
По итогам минувшего сезона «Краснодар» стал чемпионом России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
Новости