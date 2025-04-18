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Сегодня, 13:41

Алаев: «Надеюсь, что в ближайшее время вопрос с Артигой будет закрыт. Он честно делал свою работу»

Дарик Агаларов
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера «Химок» Франка Артиги.

— Можете прояснить историю по Адиеву, который был представлен и.о. главного тренера? И общались ли вы с клубом на эту тему, потому что бывший главный тренер по-прежнему не был рассчитан?

— Я это обсуждал с руководством клуба. Вопрос с предыдущим тренером надо закрыть не потому, что он иностранец, а потому что мы футбольное сообщество и в первую очередь должны думать о представителях этого сообщества. Я надеюсь, что в ближайшее время вопрос с Артигой будет закрыт. Он честно делал свою работу. Бывают, что расстаются, но надо выполнить свои обязательства. Соответствующим образом Адиев будет заявлен и станет выполнять свои функции в качестве не и.о., а официального представителя.

Ранее «СЭ» сообщал, что Артига пока не подписал документы о расторжении контракта с подмосковной командой. В связи с этим клуб объявил о назначении Магомеда Адиева в роли исполняющего обязанности главного тренера.

ФК Химки
Александр Алаев
Франк Артига
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«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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