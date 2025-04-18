В «Химках» бардак: игроки игнорируют нового тренера и могут бойкотировать матч с «Зенитом». Претендента на чемпионство ждут легкие три очка

К тому же петербуржцы на ходу.

«Зенит» в 25-м туре РПЛ встретится со сражающимися за выживание «Химками». Игра пройдет 20 апреля на поле «Газпром Арены», начало запланировано на 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года

Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в победе хозяев: поставить на этот результат можно с коэффициентом 1.14, вероятность исхода — около 85%. Выигрыш подмосковной команды предложен за 15.0 (4%), даже ничья доступна с гораздо меньшей котировкой 7.20 (11%).

В матче первого круга «Химки» отстояли ничью на домашнем стадионе (1:1). Вероятность непоражения гостей в предстоящем поединке оценена в 4.86.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают огромное превосходство «Зенита»:

• 2:0 — за 5.40;

• 3:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.65.

Рынок «обе забьют» идет за 2.28, обратный вариант представлен за 1.58.

«Зенит» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 20 апреля 2025 года

Петербуржцы в прошлом туре разгромили лидирующий «Краснодар» (4:1) и серьезно увеличили шансы на чемпионство — отставание от «быков» теперь составляет всего два балла, а при равенстве очков преимущество на стороне сине-бело-голубых. Посреди недели команда Сергея Семака резервным составом еще и обыграла «Ростов» (2:0) в Кубке России, как будто отреагировав на разговоры о нелучшем состоянии коллектива. Даже критикуемый всю осень Александр Соболев начал приносить пользу — в весенних матчах РПЛ с «Локомотивом» и «Краснодаром» оформил 1+1, а в Кубке огорчил «Ростов».

«Реализовали моменты. В первом тайме у нас было много хороших моментов в переходах, отбирали мяч. К сожалению, плохо реализовали моменты, подходы, которые у нас были. Довольны Соболевым. Может, чуть-чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры. Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре. Саша набирает», — сказал после игры с «Ростовом» Семак.

Куда интереснее перед матчем ситуация в «Химках». 15 апреля в соцсетях команды объявили о разрыве контракта с главным тренером Франком Артигой и четырьмя его ассистентами. При этом, по информации «СЭ», договор с испанцем все еще действует. Вероятно, поэтому пришедший ему на смену Магомед Адиев назначен в качестве исполняющего обязанности, хотя бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к подмосковной команде, в разговоре с «СЭ» сказал о годовом контракте для Адиева.

Игроки резко отреагировали на увольнение Артиги — в ответ на это, а также на серьезные финансовые задолженности начали бойкотировать тренировки и грозятся не выйти на игру с «Зенитом». По данным «РБ Спорт», Адиев в первый день работы с клубом устроил собрание с футболистами, но не переубедил их — экс-тренер сборной Казахстана проводит тренировки с резервной командой, а игроки основы занимаются самостоятельно, вообще без тренеров.

«У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей. На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты. Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам — морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал. Поэтому кто выйдет на поле — это вопрос к главному тренеру», — сказал «СЭ» Туфан Садыгов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Химки»

У хозяев по состоянию здоровья недоступны Вячеслав Караваев и Сергей Волков.

У гостей травмирован центральный защитник Диего Луна.

«Зенит» — «Химки»: статистика личных встреч

В первом круге команды не выявили победителя (1:1). При этом в последних 10 очных встречах «Зенит» обыграл соперника восемь раз, а «Химки» ни разу в истории не побеждали петербуржцев.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Химки»

Петербуржцы выглядят очевидными фаворитами: «Химки» и так проводят не самый удачный сезон, сражаясь за сохранение прописки в РПЛ, так еще и внутри коллектива большие проблемы. Неизвестно, выйдут ли игроки основы на матч, а новый тренер не нашел поддержки у футболистов. «Зенит» может провести результативную встречу — он и так второй по голам в премьер-лиге, забивая в среднем 2,04 мяча за 90 минут. К тому же в двух из трех последних туров подопечные Семака отличились по четыре раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.80.