Алаев прокомментировал изменение механизма отмены и переноса матчей РПЛ с сезона-2024/25

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал изменение регламента переноса и отмены матчей РПЛ при наличии внешних факторов.

«Перенос и отмена игр под ответственностью РПЛ? Прошлый сезон показал, все с этим согласились, что у лиги, как организатора соревнований, должна быть возможность и инструмент влияния. Клубы это поддержали, спасибо им за это. Теперь у нас есть возможность принимать решение. Только благодарны! Если потребуется, будем очень аккуратно пользоваться этим инструментом», — сказал Алаев.

В следующем сезоне при наличии особых обстоятельств, включая форс-мажор и погодные условия, президент РПЛ будет иметь возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время проведения встречи.