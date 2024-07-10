РПЛ подписала соглашение с пивоваренной компанией «Балтика»

РПЛ подписала спонсорское соглашение с компанией «Балтика». Президент лиги Александр Алаев заявил, что контракт рассчитан на 2 года.

«Долгожданное событие, подписание нового партнера — известный российский бренд. Нам приятно, что компания «Балтика» проявила интерес к РПЛ. Теперь мы вместе. Надеюсь, надолго. Дольше, чем наш контракт на 2 года. Думаю, это будет выгодное сотрудничество», — сказал Алаев.

В сезоне РПЛ-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Второе место занял «Краснодар», на третьей строчке — московское «Динамо». Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.