Актер Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Химками»
Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил песню в честь победы «Спартака» над «Химками» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.
Актер выложил видео с исполнением песни у себя в Instagram.
«Птица счастья завтрашнего дня залетела, радостью маня.
Вырвалась одна, вырвалась одна, птица счастья завтрашнего дня.
Мне такая нравится игра, завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем с утра, лучше, чем сейчас, завтра будет лучше в тыщу раз.
Где-то поляки дрожат, понурые кони устало лежат.
Неаполь, как «Лестер», размяк. Ведь птица удачи вернулась в «Спартак», — спел Назаров.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 матчах. Следующий матч красно-белые проведут в среду, 15 сентября против «Легии» в рамках групповой стадии Лиги Европы.
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