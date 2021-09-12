Актер Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Химками»

Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил песню в честь победы «Спартака» над «Химками» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

Актер выложил видео с исполнением песни у себя в Instagram.

«Птица счастья завтрашнего дня залетела, радостью маня.



Вырвалась одна, вырвалась одна, птица счастья завтрашнего дня.



Мне такая нравится игра, завтра будет лучше, чем вчера.



Лучше, чем с утра, лучше, чем сейчас, завтра будет лучше в тыщу раз.



Где-то поляки дрожат, понурые кони устало лежат.



Неаполь, как «Лестер», размяк. Ведь птица удачи вернулась в «Спартак», — спел Назаров.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 матчах. Следующий матч красно-белые проведут в среду, 15 сентября против «Легии» в рамках групповой стадии Лиги Европы.