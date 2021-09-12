Болельщики ЦСКА полетели на матч с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре
12 болельщиков ЦСКА отправились на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» на воздушном шаре.
Видео с началом путешествия фанатов появилось в Twitter-аккаунте «Фанаты ЦСКА RBWorld».
September 12, 2021
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в Туле сегодня, 12 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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