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4 марта, 22:25

Актер Баринов: «Подписать Дзюбу было верным решением, команде не хватает такого авторитета»

Актер Баринов высказался об игре Дзюбы
Галина Глазко
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Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался об игре нападающего Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Мне команда очень понравилась. Тикнизян замечательно отрабатывал, Дзюбы преподнес фокус. Артем такой парень, что может стать лидером не только на поле, но и в раздевалке. Вспомним домашний чемпионат мира, он всех поднял тогда. Подписать его было верным решением, команде не хватает такого авторитета», — приводит слова Баринова Metaratings.ru.

В матче против «Ростова» (3:1) форвард сделал хет-трик. Теперь на его счету 151 мяч в премьер-лиге. Таким образом, Дзюба первым в истории российской премьер-лиги преодолел отметку в 150 голов в турнире.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него первыми в составе железнодорожников.

Источник: https://metaratings.ru/news/akter-barinov-o-lokomotive-fanaty-mogli-by-vernutsya-na-tribuny-232866/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
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 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
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