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Комличенко: «Если Дзюба забил три — значит, он в порядке. Попадет ли он в сборную? Не знаю, неинтересно»

Артем Белинин
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал причины поражения от «Локомотива» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ и отметил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы, который сделал хет-трик.

— Нам много чего не хватило, — сказал Комличенко. — Не хватило сыграть на ноль.

— Был недонастрой?

— Нет. Невыполнение установки и индивидуальные ошибки, о которых говорили всю неделю.

— Сегодняшний результат закономерен?

— Даже на знаю, как сказать. «Локомотив» реализовал свои моменты, а мы свои сто процентные — нет. Забивай свои моменты в первой тайме, может быть, другая игра была бы. Но результат на табло. Ноль очков, три пропущенных при своих болельщиках. Даже не знаю, закономерно это или нет.

— Дзюба в порядке?

— Если три забил — значит в порядке. Что еще нужно?

— Газон стал лучше, чем в матче Кубка России?

— Чуть получше, чем в прошлый раз. Но во втором тайме ужас был опять.

— Карпин скоро объявит состав сборной. Как думаете, вы туда попадете?

— Не знаю. Мы об этом не говорим.

— Дзюба, думаете, попадет?

— Не знаю. Не интересно.

Голы в ворота «Ростова» стали для Дзюбы первыми в составе «Локомотива».

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана, в ближайшие дни главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен будет объявить состав на сбор.

Николай Комличенко
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Торпедо М

 6 1 2
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