Комличенко: «Если Дзюба забил три — значит, он в порядке. Попадет ли он в сборную? Не знаю, неинтересно»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал причины поражения от «Локомотива» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ и отметил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы, который сделал хет-трик.

— Нам много чего не хватило, — сказал Комличенко. — Не хватило сыграть на ноль.

— Был недонастрой?

— Нет. Невыполнение установки и индивидуальные ошибки, о которых говорили всю неделю.

— Сегодняшний результат закономерен?

— Даже на знаю, как сказать. «Локомотив» реализовал свои моменты, а мы свои сто процентные — нет. Забивай свои моменты в первой тайме, может быть, другая игра была бы. Но результат на табло. Ноль очков, три пропущенных при своих болельщиках. Даже не знаю, закономерно это или нет.

— Дзюба в порядке?

— Если три забил — значит в порядке. Что еще нужно?

— Газон стал лучше, чем в матче Кубка России?

— Чуть получше, чем в прошлый раз. Но во втором тайме ужас был опять.

— Карпин скоро объявит состав сборной. Как думаете, вы туда попадете?

— Не знаю. Мы об этом не говорим.

— Дзюба, думаете, попадет?

— Не знаю. Не интересно.

Голы в ворота «Ростова» стали для Дзюбы первыми в составе «Локомотива».

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана, в ближайшие дни главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен будет объявить состав на сбор.