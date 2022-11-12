Баринов о Галактионове в «Локомотиве»: «Он не хотел туда идти. Его затащили силой»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Я не знаю, откуда Галактионов возник, кто его посоветовал, чего он добился. И почему в «Локомотив»? Он не хотел туда идти, его затащили почти силой. Никаких результатов он нигде не показал. Пальцем в небо. Только Семин мог вернуть эту команду к жизни. Все это — опять пустая трата денег», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

После победы над «Ахматом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ Галактионов объявил о своем уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. 38-летний Галактионов возглавлял нижегородцев с июня нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит «Локомотив».