Бушманов: «Спартак» — фаворит в матче с «Локомотивом», но легкой прогулки не будет"

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Локомотива» в рамках 17-го тура РПЛ.

«Думаю, что «Локомотив» не стоит недооценивать, в таких играх может быть все. «Локомотиву» нужны очки, футболисты точно будут биться. Последние матчи показали, что команда приходит в себя, какие-то проблески игры у них есть.

Понятно, что «Спартак» — фаворит, но все-таки команде Абаскаля будет тяжеловато. Легкой прогулки точно не будет. Плюс не стоит забывать, что «Спартак» потерял очки в Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.