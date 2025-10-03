Прощальный матч Глушакова соберет звезд «Локо» и «Спартака»

Прощальный матч бывшего полузащитника «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова состоится 11 октября на «Арене Химки». На поле будут титулованные ветераны сильнейших двух клубов, за которые Глушаков выступал в разные годы. За железнодорожников сыграют Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Гильерме, Сергей Овчинников и другие. Руководить красно-зелеными будет Юрий Семин.

Состав «Спартака» не менее звездный: участие подтвердили Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артем Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и Александр Самедов. Тренер — Олег Романцев.

Сам Глушаков проведет по тайму за каждую команду.