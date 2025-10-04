Футбол
Сегодня, 13:42

«Акрон» — «Зенит»: хозяева сравняли счет

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Акрона» Эдгар Севикян забил в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Роберто Фернандес сделал пас на дальнюю штангу. Дуглас Сантос в попытке опередить Севикяна добрался головой до мяча, который от бедра Эдгара залетел в ворота голкипера сине-бело-голубых Дениса Адамова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит
Дуглас Сантос
ФК Акрон
ФК Зенит
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ
«Акрон» — «Зенит»: ничья после первого тайма
«Акрон» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ
«Акрон» — «Зенит»: Севикян сравнял счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Акрон» — «Зенит»: Педро открыл счет в матче
Ларин считает Глушенкова лучшим футболистом РПЛ
Дзюба догнал Семака по количеству матчей в чемпионатах России

«Акрон» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
