«Акрон» — «Зенит»: хозяева сравняли счет

Полузащитник «Акрона» Эдгар Севикян забил в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Роберто Фернандес сделал пас на дальнюю штангу. Дуглас Сантос в попытке опередить Севикяна добрался головой до мяча, который от бедра Эдгара залетел в ворота голкипера сине-бело-голубых Дениса Адамова.