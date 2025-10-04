«Акрон» — «Зенит»: ничья после первого тайма

«Акрон» и «Зенит» играют вничью после первого тайма матча 11-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча проходит на стадионе «Салидарность Самара арена».

На 11-й минуте счет открыл полузащитник гостей Педро. На 36-й минуте полузащитник хозяев Эдгар Севикян сравнял счет.

Главный арбитр матча Сергей Цыганок не показ ни одной желтой карточки в первом тайме.